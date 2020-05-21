تنفيذ 70 ألف حكم قضائي وضبط 200 قضية مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط ‎ 198قطعة سلاح ناري، بحوزة 160 متهم، 230 قضية مخدرات وتنفيذ 70115 حكم قضائى متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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