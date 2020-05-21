شكرا لقرائتكم خبر عن العبّارة «القاهرة» تعيد 423 من المصريين العالقين في ميناء ضبا السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء سفاجا البحري، في الساعات الأوليى من صباح الخميس، العبارة «القاهرة» في رحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي.

وأجلت الرحلة 423 راكبا إلى مصر، وسيتم إخضاعهم للحجر الصحي للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج.

كانت العبارة «القاهرة» غادرت ميناء سفاجا البحري، فجر الأربعاء، الي ميناء ضبا السعودي للقيام برحلة بحرية لإجلاء المصريين العالقين بالميناء السعودي.