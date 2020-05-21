شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية من مدرسة العدوة الثانوية المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر الخميس، إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة العدوة الثانوية المشتركة في محافظة المنيا واعتباره لاغيًا. إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية من مدرسة العدوة الثانوية المشتركة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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