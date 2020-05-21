شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2017 والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017 والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.