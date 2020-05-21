شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم صرف مبلغ مليونين و236 ألف و500 جنيهًا، للعمالة الغير منتظمة من منافذ الصرف على مستوي المحافظة.

أضاف المحافظ أنه تم الصرف لعدد 4 آلاف و473 شخصًا من العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيهًا لكل عامل طبقًا لقرار وزير القوي العاملة بصرف منحة استثنائية للمسجلين في مديرية القوي العاملة بشمال سيناء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى صرف مبلغ مليون و46 ألف جنيه لعدد 2381 شخصًا في مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي للدفعة الأولي، بنسبة 34.5% من إجمالي عدد المستحقين للصرف من العمالة المسجلة والبالغ عددها 6074 شخصًا.

ولفت المحافظ إلى صرف مبلغ مليون و190 ألف و500 جنيها لعدد 2092 شخصًا في مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي للدفعة الثانية والمتخلفين عن الصرف من الدفعة الأولي، بنسبة 59.7% من إجمالي عدد المستحقين للصرف من العمالة المسجلة والبالغ عددها 3982 شخصًا.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص عدد 11 منفذًا على مستوي المحافظة، من بينها 9 مكاتب بريدية وفرعي بنك الائتمان والتنمية الزراعية بالعريش وبئر العبد، لصرف منحة العمالة الغير منتظمة والتي أضيرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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