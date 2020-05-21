شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: منح الشهادة الصحية لـ10 فنادق.. وإيقاف فندق بـ«مرسي علم» لتدني الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة السياحة والأثار عن زيادة عدد الفنادق التي حصلت على الشهادة الصحية التي تخول لهم العمل خلال المرحلة الحالية، فيما تم إيقاف أحد فنادق العزل على خلفية تدني مستوي الخدمة.

وأعلنت الوزارة حصول 10 فنادق بمحافظات جنوب سيناء والاسكندرية والسويس والقاهرة، على شهادة السلامة الصحية، بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية على بعض الفنادق في هذه المحافظات، أسفرت عن أن فندق واحد من 3 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد من 3 فنادق ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية، و3 فنادق من 4 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس، و5 فنادق بمحافظة القاهرة، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وتم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

والفنادق التي استوفت الشروط وحصلت على الشهادات في محافظة جنوب سيناء شملت فندق كليوبترا نبق (رينبو سابقا)، وفي الإسكندرية فندق افريكانز، وفي السويس شملت فنادق كورال سي وجراند أوشن ومارينا وادي دوم، وفي محافظة القاهرة شملت فنادق ماريوت مينا هاوس وماريوت القاهرة وكونراد وجي دبليو ماريوت ورنيسانس.

وقامت لجان التفتيش في محافظة البحر الأحمر حتي الآن بمعاينة 45 فندقا، وتم إعطاء شهادات السلامة الصحية المعتمدة لـ41 فندقا، ورفض 4 فنادق لعدم استيفائها للاشتراطات.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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وعلي صعيد متصل، أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قرارا بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة نشاطه لمدة 6 أشهر، وذلك للشكاوى التي كانت قد وردت ضد الفندق بسبب تدني مستوي الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم.