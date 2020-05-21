شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار تطلق محاضرة أون لاين عن تسويق المتاحف وجذب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الادارة المركزية للتدريب والجرافيك بوزارة السياحة والآثار محاضرة اليوم الخميس ، بعنوان "إتجاهات التسويق التراثي: تسويق المتاحف وأساليب وطرق بناء وجذب الجمهور"، من خلال البث المباشر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك استمرارا لجهود الوزارة لربط مختلف فئات الجمهور بالمتاحف والمواقع الأثرية وتنمية الكوادر البشرية لديها.

وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن المحاضرة يلقيها كريم أشرف مدير التسويق بقطاع المتاحف بالوزارة، سوف تتناول مفهوم ومبادئ علم التسويق، كما سيتم استعراض عام لإتجاهات التسويق التراثي، وأساسيات تسويق المتاحف بشكل إحترافي وأحدث أساليب وطرق بناء وجذب الجمهور ضمانا لتحقيق عنصر الإستدامة بالمتاحف.

يمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من خلال هذا الرابط :

https://www.facebook.com/events/2594712667407091/

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وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتطلق وزارة السياحة والإثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والآثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.