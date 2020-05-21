شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة تتخذ إجراءات لوقاية الحيوانات من كورونا والمناخ المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من المناخ المتغير التقلبات الجوية وموجة الحر وخاصة حديقة الجيزة التى تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة أو أعداد الحيوانات.

وتعد حديقة الحيوانات الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التى تأسست عام 1891، هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالى 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالى 4800 حيوان وطائر.

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ"الخليج 365"، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل حدائق الحيوان دوريا لحمايتها من فيروس كورونا، خاصة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة أو عدد الحيوانات من خلال برنامج التعقيم والتطهير واستخدام الكلور لرش الطرقات والشوراع بحديقة حيوان الجيزة، والمياه والصابون للتطهير خاصة بيوت الشمبانزى.

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وأضاف "رجائى"، أنه يتم اتباع كافة الخطوات الحماية داخل حدائق الحيوان ، لافتا الى أن أطباء الحديقة يبذلون جهدا كبيرا سواء من حيث المتابعة الدورية للحيوانات والوقاية ، مشيدا بدور عمال الحديقة الذين يبذلون جهد كبير فى أعمال تطهير الطرقات ومشيات حديقة الحيوان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، مؤكدا أن التعقيم بأسس سليمة هو أمر فى غاية الأهمية بطريقة لا تؤثر على الحيوانات وذلك عن طريق اختيار أيام مشمسة لسهولة جفاف المطهرات بصورة سريعة.

وقالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة لـ"الخليج 365"، إن الأجهزة الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة تقوم دوريا باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية من خلال أعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش الاسياخ الحديدية وجدران مبايت الحيوانات والطيور ومنها بيت السباع والشمبانزى وحديقة حيوانات الطفل، وهناك إجراءات دورية لضمان نظافة حديقة الحيوان بالجيزة من التداعيات المناخية ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تواصل حديقة حيوان الجيزة، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الحديقة فى حالة المناخ المتغير، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.