شكرا لقرائتكم خبر عن آخر سرب طيور مهاجرة يعبر مصر خلال رحلة العودة إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو ٣ أشهر من العمل فى برنامج رصد وتسجيل الطيور المهاجرة بمحطات توليد طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت فى الغردقة خلال عودتها من إفريقيا إلى أوروبا توقفت، الأربعاء، أعمال البرنامج بعد مرور آخر الأسراب.

يأتى البرنامج ضمن الإجراءات التى تتخذها مصر لحماية الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوّامة المهاجرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الدكتور إسلام الصادق، الباحث البيئى وأحد المشاركين فى البرنامج أن فرق الرصد المنتشرة بخليج السويس والزعفرانة وجبل الزيت ومرسى علم وسواحل البحر الأحمر منذ ٣ أشهر، قامت بجانب الرصد والتسجيل بتوفير الحماية والرعاية للطيور المهاجرة لضمان عودتها إلى مواطنها بشكل آمن لما تمثله الطيور من أهمية للإنسان والبيئة حيث تعتبر أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وللتغيرات المناخية ولإجراء البحوث والدراسات فى مجال حفظ التوازن البيئى والتنوع البيولوجى، بجانب أهمية سياحة مشاهدة الطيور.

وأوضح الصادق أنه يتم إيقاف توربينات محطات الرياح التى توجد فى مسار الأسراب لمنع اصطدام الطيور بها خصوصاً أن منطقتى خليج السويس وشمال البحر الأحمر تعتبر جسرا بريا لربط آسيا وأوروبا، يستخدمه أكثر من 500 نوع من الطيور، وفى مقدمتها اللقلق الأبيض خلال كل ربيع وخريف، حيث تقضى كثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة فى مصر وإفريقيا إذ إن القارة مشتى دوليا هاما للطيور المائية.

ويتم التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد فى الكهرباء، بالإضافة إلى القيام بحملات تفتيشية لضمان منع الصيد الجائر والعمل على رصد ومراقبة أنواع الطيور وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية فى أى مخالفات بيئية

وتابع الصادق أنه بانتهاء هجرة الطيور من الجنوب إلى الشمال يتوقف برنامج الرصد للطيور المهاجرة حتى شهور الشتاء المقبل مع بدء هجرة الطيور من الشمال البارد إلى الجنوب الدافئ وتبدأ أعمال الرصد البيئى لأسراب الطيور المهاجرة من جديد لحماية هذه الطيور من الاصطدام بالتوربينات.

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