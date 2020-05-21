شكرا لقرائتكم خبر عن «بشائر الخير 3».. نقلة نوعية لتوفير السكن لأهالي «مأوى الصيادين» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتمام كبير توليه الدولة بالمواطنين، خاصة الذين يعيشون في الأماكن العشوائية الخطرة، وتشهد محافظة الإسكندرية العديد من المناطق العشوائية الخطرة، الأمر الذي دفع الدولة إلى سرعة التحرك لإنقاذ المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات، إن مشروع «بشائر الخير 3» يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة «مأوى الصيادين» العشوائية، ويضم قسمين، الأول منطقة الأهالى، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة، تضم 200 عمارة سكنية و10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع.

وأضاف أن القسم الثانى من المشروع يضم منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا، تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك، وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعددا من الكافيهات والمحال التجارية على طابقين وروف بإجمالى مساحات 39 ألف متر مربع، ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالى 5654 مترا مربعا، ومحطة وقود على مساحة 3767 مترا مربعا، بالإضافة إلى مبنيى مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف، بمسطح 14386 مترا مربعا للمبنى بإجمالى مسطح المبنيين 28 ألفا و772 مترا.

وأوضح أن المنطقة الاستثمارية تضم 16 بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجارى أرضى محال، والأول مول بإجمالى مساحة 28 ألف متر مربع، و12 دورا سكنيا بإجمالى 1536 وحدة سكنية، تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا، كما يضم 11 قاعة متعددة الأغراض، من بينها 8 قاعات بمسطح حوالى 1000 متر مربع، و3 مسطحات حوالى 2000 متر مربع، بالإضافة لـ39 مسطحا تجاريا مختلفة المساحات بمتوسط 175 مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و64 مسطحا تجاريا مختلفة المساحات بمتوسط 30 مترا مربعا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.

وأشار إلى أن المنطقة تضم مجمعا للبنوك مكونا من أرضى وجراج ودورين بإجمالى مسطح 2370 مترا، كما يوجد بها مبنى مجمع للسينمات مكون من 3 أدوار وروف بإجمالى مسطح 4150 مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من 3 أدوار وروف، بإجمالى مسطح 7332 مترا، موضحا أن إجمالى المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية يصل إلى 110 آلاف و854 مترا.

ولفت إلى أنه يتم العمل على خلق مجتمعات جديدة تضم كافة الخدمات، وأن ما يقرب من 40% من سكان الإسكندرية يعيشون في المناطق الخطرة، الأمر الذي تطلب التدخل المباشر والسريع من قبل الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد أنه يتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والتليفون المنزلى والإنترنت، فضلا عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق.

ونوه إلى أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين، كما تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا، وتضم 3 حجرات وحماما ومطبخا وصالة و2 بلكونة، وأن المشروع يستهدف بالأخص الجيلين الثانى والثالث، فهم المستقبل ويجب أن ينشأوا في حياة كريمة ولائقة لهم.

وقال إن تسليم الوحدات السكنية سيتم عن طريق القرعة، لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية، وبدون أي مقابل، حيث سيقوم بتسليم وحدته السكنية في منطقة (مأوى الصيادين) ويتسلم وحدته الجديدة، مشيرا إلى أن من كان يسكن في وحدات سكنية بالإيجار سيتم منحه الوحدة السكنية بالإيجار أيضا، مقابل 250 جنيها شهريا، كما يوجد تعاون مع وزارة التضامن من أجل توفير المساعدة بقيمة الإيجار لمن تتطلب حالته الاجتماعية وظروفه الاقتصادية والمعيشية ذلك.

وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ على نظافة المشروع واستدامة أعمال التطوير، سيتم دفع 50 جنيها شهريا من أجل صيانة المشروع، كما أن المشروع يضم مسجدا كبيرا، وكنيسة، وملاعب رياضية ومجمع مدارس، ومنطقة خدمات.

وشدد على أنه تمت مراعاة أيضا أصحاب المحال التجارية بالمناطق العشوائية، حيث تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير محال تجارية لهم بالمشروع ووفقا للاحتياجات التي يتطلبها.

وأكد «العزازى» أنه تم إنجاز المشروع في عامين ونصف، حيث تمت إقامة المشروع على بحيرة مياه صرف صحى، الأمر الذي تطلب استخدام أسلوب الأساسات العميقة في البناء، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 75 شركة مصرية شاركت في تنفيذ المشروع.

وأكد أن أزمة فيروس كورونا لم تعق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة للحفاظ على الحالة الصحية للعاملين، حيث إن سلامتهم تأتى دوما في مقدمة اهتمامات الدولة.

وأوضح أن هناك 8 مشروعات لـ«بشائر الخير» بدأت بـ«بشائر الخير 1» والذى بدأ مارس 2015، وانتهى 26 سبتمبر 2016، على مساحة 13.5 فدان بإجمالى 34 عمارة- 1632 وحدة سكنية، ويصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة، يصل إلى 8160 فردا، مشيرا إلى أن عدد محال تلك المرحلة بلغ 156 محلا تجاريا بإجمالى مسطح تجارى 5 آلاف متر مربع، بينما المسطحات الخضراء بلغت 20 ألف متر مربع.

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وبدأت «بشائر الخير 2» في يناير 2017، وانتهت ديسمبر 2018، على مساحة 12 فدانا بإجمالى 37 عمارة- 1869 وحدة سكنية، وعدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة يصل إلى 9120 فردا، مشيرا إلى أن عدد محال تلك المرحلة بلغ 338 محلا تجاريا بالدور الأرضى بمساحة 32 مترا مربعا للمحل، بينما عدد المولات التجارية بالدور الأول 13 مولا بمساحة 915 مترا مربعا للمول الواحد بإجمالى مسطح تجارى 22 ألفا و685 مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت 15 ألف متر مربع.

وقال «العزازى» إن «بشائر الخير 2»- المرحلة الثانية- بدأت في ديسمبر 2018 ومدة التنفيذ 12 شهرا على مساحة 6 أفدنة، بإجمالى 20 عمارة سكنية- 992 وحدة، ويصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة يصل إلى 4960 فردا، مشيرا إلى أن عدد محال تلك المرحلة بلغ 216 محلا تجاريًا بإجمالى مسطح تجارى 14 ألفا و400 متر، بينما المسطحات الخضراء بلغت 7200 متر.

وأشار إلى أن «بشائر الخير 3» بدأ تنفيذها في يناير 2017، على مساحة 105 أفدنة بإجمالى 200 عمارة سكنية- 10 آلاف و624 وحدة سكنية- ويصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة يصل إلى 53 ألفا و120 فردا، مشيرا إلى أن عدد محال تلك المرحلة بلغ 972 محلا تجاريا بإجمالى مسطح تجارى 62 ألفا و820 مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت 130 ألف متر مربع.

وأوضح أن «بشائر الخير 5»، بدأ تنفيذها في أكتوبر 2018، على مساحة 90 فدانا بإجمالى 288 عمارة سكنية- 15 ألفا و200 وحدة- ويصل عدد سكانها بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة يصل إلى 76 ألف فرد، مشيرا إلى أن عدد محال تلك المرحلة بلغ 1539 محلا تجاريا بإجمالى مسطح تجارى 99 ألفا و465 مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت 150 ألف متر مربع.

ولفت إلى أن إجمالى مسطحات أرض المشروعات الـ5 بلغ 226 فدانا، وعدد العمارات السكنية 579 بإجمالى 30 ألفا و317 وحدة سكنية، بينما عدد السكان 151 ألفا و585 مواطنا، وإجمالى عدد المحال 3234، بإجمالى مسطح تجارى 204 آلاف و370 مترا، وإجمالى الطرق الأسفلتية 266 ألفا و500 متر، بينما إجمالى المسطحات الخضراء والأرصفة 322 ألفا و200 متر.

وقال محمد سامى، أحد أطقم الإشراف بمشروع «بشائر الخير 3»، إن المشروع يضم 100 بلوك سكنى بما يبلغ 200 عمارة سكنية، مشيرا إلى أن البلوك السكنى يضم دورا أرضيا، بالإضافة إلى 13 دورا كل دور يضم 8 وحدات سكنية، أما الأبراج التجارية فالدور الأرضى محال تجارية والدور الأول للمولات التجارية، بالإضافة إلى 12 دورا سكنيا.

وأوضح أنه تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسى، وملاعب، و13 موقعا مخصصا لانتظار السيارات.

وأكد محمد العربى، أحد أطقم الإشراف، أن المشروع يضم مسجدا رئيسيا على مساحة 2000 متر، ويضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، فضلا عن قاعتى مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال وآخر للسيدات، كما أوضح أن المشروع يضم أيضا كنيسة كبيرة على مساحة 2000 متر.

وأشار إلى أنه يتم توفير فرص عمل لأى عامل يرغب في العمل، حيث تتم مساعدته في توفير فرص عمل له، لافتا إلى أن صعوبة «بشائر الخير 3» في اختلاف أنواع التربة ما بين طينية وملحية، ووصلت عمل الأساسات بأعماق من 30 حتى 37 مترا طوليا تحت الأرض، فضلا عن نقل أبراج الضغط العالى للكهرباء التي كانت موجودة في المنطقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء.