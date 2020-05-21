شكرا لقرائتكم خبر عن انكسار الموجة الحارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الـ3 أيام المقبلة، حيث تستمر الموجة الحارة، الخميس، وتنخفض درجات الحرارة الجمعة انخفاضًا ملحوظًا بمعدل 6 درجات مئوية لتنكسر الموجة الحارة التي بدأت الخميس الماضي أي بعد 8 أيام ويتوالى انخفاض الحراة السبت بـ4 درجات أخرى.

وعن طقس الخميس يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى، نشطة على السواحل الشمالية، معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والاتربة قد تصل لحد العاصفة.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد البلاد على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة من اليوم، أمطار خفيفة (30% تقريباً) تكون رعدية أحياناً على القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50 %- 60 % تقريباً).

ويشير الخبراء إلى أن الجمهورية تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «43– 24»، الإسكندرية «31– 23»، قنا «44- 31»، الأقصر «44 – 31»، أسوان «44– 31».

أما طقس الجمعة، فيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

والأمطار خفيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، نشطة على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال الصعيد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «37 – 22»، الوجه البحرى «36 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 27»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 31» درجة مئوية.

أما طقس السبت، فيتواصل الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية أخرى، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والأمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد عودة الشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «33 – 19»، الوجه البحرى «33 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 26»، شمال الصعيد «35 – 22»، جنوب الصعيد «44 – 30» درجة مئوية.