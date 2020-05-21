شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضع رقابة على المراسى النيلية لمنع تشغيلها في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتشكيل لجان للرقابة على المراسى النيلية و تحذير أصحابها بالالتزام بالغلق التام طوال أيام العيد تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ضمن إجراءات الوقاية ومنع التجمعات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا .

وشدد المحافظ على الأحياء التي تقع بنطاقها مراسى نيلية البدء في تنفيذ حملات عليها استعدادا للعيد، مع التنبيه والتحذير بتوقيع غرامات على المخالفين، كذلك تعميم حملات النظافة بالأحياء وتعقيم الشوارع للوقاية من كورونا.

ورفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والاحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات.

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وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم المتابعة على استمرار غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة .

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.