شكرا لقرائتكم خبر عن 18.8 مليار جنيه استثمارات للأنفاق بالعام الجديد.. و6.5 مليار لربط العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة خطة العام الثالث (2020/2021)، من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، عن تفاصيل ما تسعى إليه أجهزة الدولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق خلال العام المالى 2020/2021 باعتباره من أهم المرافق الحيوية التى تخدم عشرات الملايين من المصريين، حيث تم تخصيص نحو 18.8 مليار جنيه استثمارات للهيئة القومية للأنفاق خلال السنة المالية 2020/2021.

ونستعرض فيما يلى توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات المُزمع تنفيذها خلال العام المالى الجديد 2020/2021:

مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة / مطار القاهرة)

يبلغ طول الخط الثالث 48 كم بإجمالى عدد 39 محطة، حيث يتم تنفيذ الخط الثالث على 4 مراحل، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلنين الأولى والثانية بعدد (9 محطات) خلال الأعوام السابقة، ومن المستهدف استكمال تنفيذ مشروع الخط الثالث من مترو الأنفاق فى العام المالی 20/2021 باستثمارات قدرها 5.4 مليار جنيه، وذلك فى إطار العمل على الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط المذكور.

مشروع الخط الرابع (مدينة نصر / ميدان الرماية)

بلغت جملة الاستثمارات المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع (ميدان الرماية، الملك الصالح) بالعام المالى 2020/2021 بنحو 3.5 مليار جنيه، وبلغ طول هذه المرحلة 19 كم وتمر أسفل المتحف المصرى الكبير، كما أنه من المستهدف أن تستوعب تلك المرحلة ما يقرب من 1.35 مليون راكب / يوم لتصل إلى 2.5 مليون راكب يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بالخط الرابع.

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مشروع تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة

بلغت جملة الاستثمارات المقترحة لمشروع تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة بالعام المالى 2020/2021 بنحو 3.4 مليار جنيه، ويقوم هذا المشروع بتطوير الخطوط العاملة، ومنها توسعات محطة المرج الجديدة، وتوفير الأمن الصناعى لمترو الأنفاق، وتطوير قطارات وتجديدات السكة لكل من الخط الأول والثانى والثالث.

مشروع القطار الكهربائى

يجرى تنفيذ هذا المشروع فى إطار ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن العمرانية الجديدة، ويخدم مناطق شرق القاهرة ويربط مدينة السلام (المحطة التبادلية من الخط الثالث) ومدينة العبور والشروق وبدر والروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس، وكذا العاصمة الإدارية الجديدة من خلال المرور عبر الطريق الإقليمى الثانى وصولا إلى طريق السويس الصحراوى، وقد خُصصت له استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه فى خطة عام 2020/2021.

خطى المونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر فقد تم دعم المشروع بالعام المالى 2020/2021 باستثمارات قدرها 2 مليار جنيه، ويهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بعدد (12 محطة)، ويهدف خط مونوریل العاصمة الإدارية الجديدة إلى ربط محافظة القاهرة من محطة الإستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بعدد (22 محطة).