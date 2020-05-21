شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وقواعد التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قواعد التقديم على بوابة المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2020،2021، فى الخطوات التالية:

ـ يجب التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة فى كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

ـ يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيًا وفقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى والعنوان المدرج فى بطاقة الرقم القومى وعنوان آخر يمكن إثباته فى حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومى.

ـ أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيًا وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

ـ تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

ـ أن يكون البريد الإلكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور.

ـ فى حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر.

ـ فى حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى قبوله بالمدارس.

ـ يجب أيضًا تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولى الأمر من خلالة عند الضرورة وفى حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسئولية على ولى الأمر.

ـ أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

ـ يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائياً ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

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ـ يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الآخر الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم.

ـ لن يكون لولى الأمر الحق فى نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها.

ـ ليس لولى الأمر حق طلب توفير أى وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظراً لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

ـ تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

ـ يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

ـ فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.

ـ يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا فى حدود أكبر سن متقدم على البوابة ويكون القبول النهائى بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة.

ـ لا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات ويجب سداد مقدم المصروفات في الميعاد المحدد ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

ـ مسئولية نقل الملف الإلكترونى للطفل مسئولية كاملة على ولى الأمر وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط فى موعد أقصاه 15 يوما (فقط خمسة عشر يوماً يوماً) من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم.

ـ يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظراً لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالى فى قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

ـ يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة الإقرارات التى تحددها المدرسة.