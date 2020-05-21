كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في مصر و7علاجات محتملة وتفاصيل الحظر في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت مصر ارتفاعا جديد في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بواقع 7445 إصابة جديدة و21 وفاة.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الاخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.
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