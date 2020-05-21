أخبار مصر | نقابة الأطباء تندد بالاعتداء على أحد أعضاءها في طنطا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تندد بالاعتداء على أحد أعضاءها في طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نقابة الأطباء، إنه تم الاعتداء على زميل طبيب في قسم جراحة الأوعية في مستشفيات جامعة طنطا، أثناء ممارسة عمله، وتعرض الزميل لجرح قطعي في الأنف، وتم عمل محضر باسم المنشأة وتم إلقاء القبض على المعتدي، وسط حضور ودعم من نقابة أطباء الغربية وعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم.

وأضافت النقابة: كل الدعم للزميل المعتدى عليه مشيرة، أن نقابة الغربية الفرعية ممثلةً في كلًا من الدكتور محمد موسى، عضو مجلس نقابة الغربية ومحامي النقابة سوف يحضرون غدًا مع الزميل أمام النيابة.

وندد مجلس نقابة أطباء مصر بكل أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية، مطالبا المسؤولين بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين لوقف تلك الظاهرة، خصوصًا في ذلك الوقت العصيب من تاريخ الوطن.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.