أخبار مصر | "أبوشقة" يشيد بإنجازات الدولة والتعامل مع أزمة "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر "أبوشقة" يشيد بإنجازات الدولة والتعامل مع أزمة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد "أبوشقة" بالجهود العظيمة التى يبذلها الرئيس السيسى، والتى تجلت فى الوطنية الرائعة من خلال التعامل فى أزمة كورونا، والتفانى فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصرى.
كما أشاد رئيس حزب الوفد، بكل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسى، والتى كان لها أكبر الأثر فى نفوس المصريين مما تسبب فى حالات الاطمئنان التى يعيشها المواطن حاليا.
وقال إن تصريحات الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة فى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل صحة وسلامة المواطن، كان لها الأثر والتأثير لدى جموع المصريين، حتى إن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر فى هذا الشأن.
كما أشاد بالإنجازات الضخمة التى تحققت من خلال المشروع الوطنى الذى بدأ بعد ثورة 30 يونية، ووصفها بأنها أعمال مجيدة تجلت فى أعمال وطنية كثيرة، ما كان يتم تحقيقها إلا بحكمة بالغة من القيادة السياسية وعزيمة وإرادة الشعب المصرى الواعى.
وأوضح "أبوشقة" أن المشروع الوطنى يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، الذى يسعى إلى تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، والتى يتحقق فيها الحياة الكريمة للمواطنين.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.
وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.