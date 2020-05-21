أخبار مصر | "أبوشقة" يشيد بإنجازات الدولة والتعامل مع أزمة "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر "أبوشقة" يشيد بإنجازات الدولة والتعامل مع أزمة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة إلى جموع المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على المصريين والأمتين العربية الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أشاد "أبوشقة" بالجهود العظيمة التى يبذلها الرئيس السيسى، والتى تجلت فى الوطنية الرائعة من خلال التعامل فى أزمة كورونا، والتفانى فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصرى.

كما أشاد رئيس حزب الوفد، بكل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسى، والتى كان لها أكبر الأثر فى نفوس المصريين مما تسبب فى حالات الاطمئنان التى يعيشها المواطن حاليا.

وقال إن تصريحات الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة فى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل صحة وسلامة المواطن، كان لها الأثر والتأثير لدى جموع المصريين، حتى إن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر فى هذا الشأن.

كما أشاد بالإنجازات الضخمة التى تحققت من خلال المشروع الوطنى الذى بدأ بعد ثورة 30 يونية، ووصفها بأنها أعمال مجيدة تجلت فى أعمال وطنية كثيرة، ما كان يتم تحقيقها إلا بحكمة بالغة من القيادة السياسية وعزيمة وإرادة الشعب المصرى الواعى.

وأوضح "أبوشقة" أن المشروع الوطنى يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، الذى يسعى إلى تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، والتى يتحقق فيها الحياة الكريمة للمواطنين.

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