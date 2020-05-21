شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الشواطئ وتعليق الأنشطة البحرية.. قرارات محافظ البحر الأحمر قبل عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حزمة قرارات وتعليمات للعمل بها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، اعتبارا من الأحد 24 مايو إلى الجمعة 29 مايو.

وقرر المحافظ استمرار غلق جميع الشواطئ والمطاعم، على أن يقتصر عملها على تقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط، واستمرار تعليق جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية (السفاري- السنوركل- كايت سيرف- ويند سيرف- غواصات... إلخ)، والسماح لمراكب النزهة الخاصة والركوبة بالأجر بالعمل مع تعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر، والالتزام بمجموعة من التعليمات أهمها أن توقيت التحرك يومياً يبدأ من الساعة السادسة صباحاً والعودة قبل الساعة الرابعة عصراً.

وقرر المحافظ عدم السماح نهائياً بالوقوف وربط المراكب ببعضها في عرض البحر، ومن يخالف ذلك سيتم توقيع غرامات مالية عليه وفرض عقوبات مشددة تصل إلى سحب الترخيص الملاحي للمركب، وسحب ترخيص «الريس» البحري للمركب وكذلك الطاقم البحري، ويسمح لمراكب الركوبة بالأجر بالعمل بنسبة 25% فقط من العدد المسموح به، والمدون في الترخيص الملاحي لها.

وشدد على رفع حالة الطوارئ بمختلف المدن والمديريات استعداداً لعيد الفطر، وكلف مسئولي التموين بالمتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة للاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية والأساسية بالجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والقيام بحملات تفتيشية مستمرة، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناه من قرارات الغلق، حيث ستعمل بكامل طاقتها بشكل طبيعي، مع تشديد الرقابة عليها منعاً للتلاعب بدعم المواطنين.

وأكد المحافظ أنه سينفذ هذه القرارات بصرامة، وستكون هناك حملات مفاجئة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الحظر خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من الخامسة مساءً إلى السادسة صباحاً، وغلق جميع المحال والمولات التجارية والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، لافتاً إلى أن هذه القرارات تأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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