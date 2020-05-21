شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انطفاء 10 سنوات.. إضاءة هرم ميدوم في بني سويف بشعار «خليك في البيت» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضاءت محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح الخميس، هرم ميدوم بشعار «خليك في البيت stay at home» بعد 10 سنوات من الانطفاء.

وزار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف منطقة هرم ميدوم بالواسطى، متفقدا إضاءة الهرم ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بواحة ميدوم، من خلال تنفيذ بعض الأعمال لإضفاء الشكل الحضارى على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، ضمن استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقها المحافظ وجارى تنفيذ الخطوات الأولى منها.

وتفقد المحافظ الهرم بعد نحو 10 سنوات من الإطفاء عقب أحداث 25 يناير 2011، حيث تم تضمين إضاءة الهرم رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، حيث كُتبت بالإضاءة عبارات قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: «خليك في البيت»، في إطار دعم جهود وخطة الدولة المصرية في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وسادت المنطقة معالم الجمال وعبق التاريخ للهرم الذي بٌني في الدولة القديمة في عهد الملك «سنفرو» من الأسرة الرابعة، ويظهر منه حاليا 3 مصاطب، وكان خامس أكبر أهرامات مصر عندما تم إنشاؤه، حيث يميز هرم ميدوم شكل قلب الهرم الذي يبدو كمصطبة عالية تحيطها رمال وأنقاض، مما يجعل شكل الهرم شيئا من الخيال.

وأشار المحافظ إلى أهمية إضاءة منطقة الهرم لإظهار هذا المعلم الحضاري التاريخي الأثري، الذي يشهد على عظمة الحضارة المصرية، ويؤكد أهمية بني سويف تاريخيا، وأن تلك البقعة الأصيلة من الوطن لديها المقومات التاريخية التي تجعل أبناؤها يفخرون بها، وتأكيدا على إمكانية أن تتبوأ بني سويف مكانا لائقا بالخريطة السياحية المصرية.

واستمع المحافظ من اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، تفاصيل مراحل تنفيذ أعمال الإضاءة التي تم تنفيذها من خلال المساهمة المجتمعية من بعض رجال الأعمال من أبناء الواسطى، حيث تم إنشاء البنية التحتية للكهرباء إحلال وتجديد، وتم تركيب الكشافات الأرضية بالمنطقة والمصاطب لتظهر المنطقة بعد إضائتها بشكل رائع، وتتجلي القيمة الأثرية والحضارية للهرم والمنطقة، الذي يعتبر المعلم الرئيسي للمحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه فور تكليف المحافظ بالعمل على تطوير المنطقة، تم تكوين فريق عمل من الوحدة المحلية وادارة السياحة والجهات المعنية، وتم الاستعانة بمجموعة شباب من كليتى السياحة والآثار، والمدرسة الزخرفية الذين يساهمون بموهبتهم في تنفيذ خطة التطوير للمنطقة.

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رافق المحافظ خلال تفقده للواحة كل من: عاصم سلامة وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والنائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، والمحاسب عادل ضيف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

إضاءة هرم ميدوم في بني سويف بشعار «خليك في البيت»

إضاءة هرم ميدوم في بني سويف بشعار «خليك في البيت»

إضاءة هرم ميدوم في بني سويف بشعار «خليك في البيت»