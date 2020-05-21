شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: لدينا 4000 جهاز تنفس صناعي.. والمشغول أقل من 50 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي أقل من 50 شخصًا من إجمالى عدد الحالات في مصر، مشيرًا إلى توفر 4 آلاف جهاز تنفس صناعي في المستشفيات المصرية، مؤكدًا أن نسب الوفيات في مصر أقل من المعدل العالمي.

أضاف المتحدث، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المعروض يذاع على قناة «mbc مصر»، الخميس، أن مصر ليس لديها أزمة في أجهزة التنفس الصناعي، وعدد الموجودين في غرف الرعاية المركزة يبلغ نحو 250 حالة فقط.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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