شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» ينفي إصابة هالة زايد بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إصابة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أنها ستقوم بعدة جولات، الخميس.

وقال «مجاهد»، في تصريحات لـ«بوابة المصري اليوم»، إن الوزيرة هالة زايد بصحة جيدة، وستقوم بعدد من الجولات، صباح الخميس، مؤكدًا أن خبر إصابتها عار تمامًا عن الصحة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس كورونا في مصر.

ولفتت «زايد» إلى أنه اعتباراً من الخميس 21 مايو الجاري سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى، في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

وأضافت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 إبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.

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