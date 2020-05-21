شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مع سرطان الدم.. «فوزية» بنت الـ7 سنوات تتعافى وتغادر العزل في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو المدينة الجامعية بنات لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في طنطا تعافي الطفلة فوزية محمد، 7 سنوات، من الفيروس وخروجها من عزل المدينة الجامعية.

وتعاني الطفلة فوزية من سرطان الدم، ورغم ذلك استطاعت أن تقهر فيروس كورونا، وتخرج متعافية منه تماما، وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين بالمدينة الجامعية.

ووجهت «فوزية» الشكر للفريق الطبي بالمدينة الجامعية في سبرباي، فيما أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، السماح لـ150 مصابًا بالخروج بعد تعافيهم تماما من المرض، وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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