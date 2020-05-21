شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مجاهد ينفى إصابة وزيرة الصحة بكورونا..ويؤكد: تباشر عملها بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إصابة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بفيروس كورونا، مؤكدا أن وزيرة الصحة لديها إلتزامات هامة اليوم، وإن شائعة إصابتها بالفيرس المستجد كوفيدد-19، غير صحيحة بالمرة.

وقال خالد مجاهد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الوزيرة بصحة جيدة، وأنها تباشر مهام عملها بشكل طبيعى، مضيفا أنها ستقوم بعدد من الجولات التفقدية صباح اليوم الخميس، مما ينفى كل ما يثار عن "السوشيال ميديا"، حول خبر إصابتها.

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وكانت الدكتور هالة زايد، قامت بالعديد من الجولات التفقدية خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاطمئنان على سير العمل فى مستشفيات العزل، وأيضا عقدت مجموعة من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من عدمه، وتحديداً الدورى المصرى، خاصة بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس.