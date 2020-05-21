شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 423 عائدا من السعودية إلى ميناء سفاجا ونقلهم إلى الحجر الصحى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ميناء سفاجا البحري، مساء أمس الأربعاء، العبارة القاهرة قادمة من ميناء ضبا السعودي، تقل علي متنها قرابة 423 راكبا مصريا كانوا عالقين بميناء ضبا السعودي، بعد توقف الحركة الملاحية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعد رحلة العبارة القاهرة من ميناء ضبا السعودي لسفاجا هي الثانية لها حيث وصلت من قبل نهاية ابريل الماضي وعلي متنها 152 راكبا من العالقين بميناء ضبا السعودي .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن فرقا مدربة من رجال الحجر الصحي بميناء سفاجا كانوا في استقبال العالقين بالسعودية لاجراء الكشف الطبي عليهم، حيث بدأت الفرق في توقيع الإجراءات الوقائية علي العائدين من السعودية، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي بالمدينة الجامعية التابعة لكلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي .

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"الخليج 365" أن العائدين من السعودية علي متن العبارة القاهرة يبلغ عددهم قرابة 423 شخصا بينهم طاقم المركب وسائقي الشاحنات وأنه يجرى الفحص اللازم لهم من خلال عمليات التعقيم ثم قياس درجة الحرارة وكذلك أخذ عينة دم منهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.

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وتابع أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لإنهاء إجراءات الحجر الصحي للعائدين من الخارج، لافتًا إلى أنه تم تجهيز المدينة الجامعية التابعة لكلية التربية فرع جامعة جنوب الوادي بمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، لتكون مقرًا للحجر الصحي للعائدين من المملكة العربية السعودية على متن العبارة "القاهرة".