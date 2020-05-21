مطار أسيوط يستقبل 165 مصريا عالقا في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار أسيوط الدولي اليوم الخميس، رحلة استثنائية لشركة أير كايرو قادمة من دبي، وعلى متنها 165 مصريا عالقا هناك نتيجة لوقف الرحلات الجوية في المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالطيران المدني: تم إجراءات الفحص الطبي لجميع الركاب القادمين، قبل نقلهم إلى الفنادق المخصصة للعزل لمدة 7 أيام بدلا من 14 يوما للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتسير وزارة الطيران المدني اليوم الخميس 7 رحلات جوية استثنائية إلي الإمارات والكويت لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية.