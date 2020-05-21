مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. حريق في مخزن للحماية المدنية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. حريق في مخزن للحماية المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:

شب حريق هائل منذ قليل بمخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بحي الدقي في محافظة الجيزة، وقد نتج عنه سماع صوت انفجار.

وتشهد البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة، ما يتسبب في الكثير من الحوادث.

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، أن الحريق الذي اندلع بالإدارة العامة للحماية المدنية، وقع داخل مخزن المهمات والمضبوطات المتواجد بالطابق الأرضي للإدارة، ما تسبب في تحطم وانهيار عدد من المكاتب من بينها إدارة العمليات الملاصقة لموقع الحريق.

وأضافت التحريات أن الحريق أسفر عن إصابة العقيد أحمد الشرقاوي مدير إدارة العمليات، وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، كما أصيب 6 مجندين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين.

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.

بـ"طبنجة وبندقية خرطوش".. سقط خفير خصوصي في قبضة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، حيث ضبط متلبسا داخل منزله، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها حيازة خفير خصوصي أسلحة نارية داخل منزله بنطاق القسم.

كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قيام شخصان بالتعدي بالضرب على مسعف، وتمزيق ملابسه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة.

وتبين بالفحص أنه أثناء قيام المسعف المشار إليه بالتوجه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدي والتعدي عليه بالضرب، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهما وبمواجهتهما أقر أحدهما بارتكاب الواقعة، وأشار الآخر على اقتصار دوره على الفض فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.