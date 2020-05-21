شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول 294 مصريا عائدا من الإمارات إلى المدينة الجامعية بمشتهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، استقبال 294 مواطنا من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية، إلى المدينة الجامعية بمشتهر، لقضاء فترة العزل الصحي لهم بالمدينة الجامعية بمشتهر التابعة لجامعة بنها، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان وخطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، وكان في استقبالهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم الاستعداد التام داخل المدن الجامعية بالقليوبية، بالتنسيق مع جامعة بنها والتضامن الاجتماعي ومديرية الصحة والسكان بالقليوبية، وتوفير كافة الأجهزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمراوح، إلى جانب الاستعداد التام لاستقبال العائدين من الخارج.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تفقدا المدينة الجامعية بمشتهر المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يومًا قبل عودتهم لمنازلهم، بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

واطمأن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من دولة الإمارات العربية، حيث تفقدا غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للاعاشة واستقبال العائدين.

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وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها ومراكزها البحثية من أجل تقديم رسالتها العلمية والمجتمعية لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.