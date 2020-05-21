شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أسيوط يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار أسيوط الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة إير كايرو، لإعادة مصريين عالقين بدولة الإمارات، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران، إن رحلة إير كايرو، وصلت إلى مطار أسيوط قادمة من دبي بالإمارات على متنها 165 راكبا مصريا من العالقين، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل.

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وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.