شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يكشف تفاصيل دخول 320 مستشفى للخدمة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن مصر بدأت اليوم تطبيق استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا، وأن 320 مستشفى ستدخل الخدمة فى مواجهة الفيروس، من خلال فحص الحالات المشتبه في إصاباتها، خاصة أن مستشفيات الحميات في القاهرة والجيزة عليها ضغط كبير جدا، لتقليل التكدس أمام مستشفيات الحميات، ويمكن للمريض أن يتوجه لأقرب مستشفى للفحص في حالة ظهور أعراض، وهذه الإجراءات استباقية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال داخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر، أن حالات الإصابة ازدادت في الفترة الأخيرة، ومع استمرار هذا التزايد، ستمتلئ نزل الشباب والمستشفيات وهى لم تمتلئ بعد، لذلك تم تطبيق استراتيجية العزل المنزلي للحالات البسيطة، وسيتم منحه شنطة الأدوية التى تكفيه لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالعزل حتى لا ينقل العدوى لغيره.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن المريض عندما يتوجه للمستشفى سيتم تقييمه إكلينيكا، من خلال عمل تحاليل صورة دم كامل وأشعة على الصدر، وإذا لم تظهر عليه أي أعرض فسيتم طلب مكوثه في المنزل، وفي حالة وجود حالات قوية سيتم عمل مسحة وإذا ظهر أنه مصاب سيمنح شنطة علاج من فيروس كورونا وهي عبارة عن بروتوكول حددته وزارة الصحة، وخلال الأيام الخمسة سيجرى استدعاؤه لعمل مسحة جديدة للتأكد من تعافيه من الفيروس.