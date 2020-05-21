شكرا لقرائتكم خبر عن «حتى لا تمتلىء المستشفيات».. متحدث الحكومة يشرح الاستراتيجية الجديدة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة خصصت 320 مستشفى جديد لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع التوسع في إجراءات الحجر المنزلي للحفاظ على القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل.

أضاف متحدث الحكومة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، الخميس، أن الحكومة اتبعت استراتيجية جديدة من حيث الكم والكيف، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من الخميس، بسبب تزايد عدد الإصابات وزيادة الضغط على مستشفيات الحميات بشكل كبير.

وأوضح المتحدث أن الـ320 مستشفى الجديدة ستخصص لفحص الحالات المشتبه في إصاباتها، وهي موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة حددت 3 مستويات لحالات الاشتباه والإصابة وهي «بسيطة ومتوسطة وحرجة».

وقال المتحدث إن الحالات البسيطة ستخضع للعزل المنزلي بعد تسليمها شنطة أدوية علاج الأعراض لمدة 5 أيام، واتباع عدد من الإجراءات والإرشادات الطبية، وسيكون على الحالة زيارة مستشفى الفحص بعد 5 أيام لعمل مسحتين وإذا ثبت سلبيتهما سيكون متعافى.

أضاف «سعد» أن مستشفيات الفحص الـ320 ستقيّم الحالات إكلينيكيا بعد عمل تحليل صورة دم، وإذا تبين أن الحالة متوسطة سيتم سحب مسحة لبيان مدى الإصابة، وإذا كانت الأعراض متوسطة سيتم تسليم الحالة شنطة أدوية كورونا لمدة 5 أيام مع إلزامها بالعزل المنزلي.

وأشار المتحدث إلى أن محافظ الدقهلية وزوجته المصابين بفيروس كورونا يخضعان للعزل المنزلي الموصى به للحالات المتوسطة، مضيفًا: «سيتم استدعاء الحالات المتوسطة بعد 5 أيام من تسليمها شنطة أدوية علاج كورونا للمتابعة في مستشفيات الفحص».

وقال المتحدث إنه خلال فترة الـ5 أيام سيتم متابعة الحالات تليفونيا، ووزارة الصحة ستحدد طريقة متابعة الحالات سواء بإرسال أحد مندوبيها لقياس درجة حرارة المريض، أو نقل الحالة إلى أحد مستشفيات العزل في حالة زيادة الأعراض.

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وأوضح المتحدث أن المستوى الثالث من الإصابات، وهي الحالات الحرجة، سيتم تحويلها إلى مستشفيات العزل للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، سواء بوضعها على أجهزة التنفس الصناعي أو تحويلها إلى غرف العناية المركزة.

وختم المتحدث بأن «الحكومة أدركت مع استمرار تزايد حالات الإصابة أن مستشفيات العزل ونزل الشباب والمدن الجامعية ستمتلئ، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم تمتلئ نزل الشباب، ولدينا هامش من القدرة الاستيعابية، ونعمل على تجنب الوصول لمرحلة عدم الاستيعاب بتطبيق الاستراتيجية الجديدة».