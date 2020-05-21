شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: السماح لـ«الميكروباص» بالتحرك على جميع الطرق خلال العيد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حركة الميكروباصات مستمرة، سواء بين المحافظات أو داخل كل محافظة، خلال فترة الحظر المشدد أثناء أيام عيد الفطر المبارك، اعتبارا من يوم الأحد وحتى الجمعة.

أضاف المتحدث، في مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر»، الخميس، أنه: «خلال أيام العيد الميكروباص لن يتوقف بين المحافظات أو داخليا»، موضحًا أنه «جميع الميكروباصات مسمحوح له بالتنقل على جميع الطرق».

وأشار إلى أن وسائل النقل المتوقفة خلال أيام العيد هي «المترو والقطارات ووسائل النقل العام الجماعي»، موضحًا أن أتوبيسات الرحلات ممنوعة من السير خلال أيام العيد، سواء العامة أو الخاصة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للحبس أو الغرامة 4 آلاف جنيه أو كلاهما.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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