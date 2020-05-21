شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعلان نتائج تجارب علاج «كورونا» بالبلازما بعد عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم الإعلان عن نتائج تجارب العلاج بالحقن بالبلازما من المتعافين، بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأضاف «حسنى» لـ«المصرى اليوم» أن النتائج تسير بشكل جيد حتى الآن والنتائج الأولية مبشرة للغاية، وأن الوزارة ستعلن كافة النتائج المتعلقة بتجارب العلاج للرأى العام، موضحا أن تجارب «أفيجان» تتم من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020، الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، السبت المقبل، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة في إحدى المسارين طبقا لرغبة الطبيب، الأول: تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف، والثانى: يتم تكليف الطبيب «ممارس عام» بمستشفيات الوزارة، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة الفيروس، لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلى.

كما أعلنت الوزارة، مساء الاربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

على صعيد متصل قدّمت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منحة قيمتها 3.2 مليون دولار، إلى الهلال الأحمر المصرى للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر.

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وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن «جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدنى، تتكاتف لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المترتبة على الفيروس، ومن خلال المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سينفذ الهلال الأحمر المصرى أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم ٣٠ ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية. وتقوم وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء، لتدعيم أولويات التنمية في مصر.

ومن ناحية أخرى أعلنت نقابة الأطباء، أنها في انتظار إعلان وزارة الصحة تفاصيل قرارها بخصوص تكليف أطباء دفعة مارس، لدراستها قبل إعلان رأيها، لأن ما صدر عن الوزارة في هذا الشِأن غير واضح كما أعلن أطباء الدفعة تمسكهم بالامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف.