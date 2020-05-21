شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين الماشية للحفاظ على مناعة قوية ومواجهة الأمراض الوبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة مربى الماشية بالحرص على تحصين مواشيهم للمحافظة على المناعات العالية ضد الامراض الوبائية، وخاصة الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، و ذلك ياتى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية والتى تحققت من خلال الحملات القومية المتتالية والتى ادت الى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضيين، مؤكدا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية لوقاية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا .

و أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن جهود الدولة للسيطرة على الامراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التى تقوم بها مديريات الطب البيطرى فى كل المحافظات ساهمت فى السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعية، كذلك مرض حمى الوادى المتصدع وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة فى بعض الدول المجاورة .

جدير بالذكر أنه ولأول مرة فى مصر يتم السيطرة على مرض الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أى حالة إصابة بالمرض خلال عام وذلك بفضل الجهود المتميزة التى يبذلها الأطباء البيطريون خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية لأول مرة فى مصر بعد انتهاء فصل الشتاء والذى يُعتبر موسم لانتشار كثير من الأمراض الوبائية التى تُصيب الثروة الحيوانية والداجنة.