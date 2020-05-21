شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 85% من مقررات شهر مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر مايو الجارى، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين.

كما تقوم منافذ وزارة التموين، بطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما تواصل الوزارة حاليًا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية بالمحافظات المختلفة لبدء صرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجارى.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة آليات عمل منافذ توزيع السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر مايو الجارى، وعمل المخابز والتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين مع تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتصدى لأى محاولات تلاعب من قبل المخالفين.

