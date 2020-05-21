شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1380 متر مخلفات صلبة من شارع ترعة الزمر شمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع التراكمات الصلبة من نطاق المحافظة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركات رفع المخلفات الصلبة، لتحسين المظهر العام، ومنع انتشار الأمراض، واستغلال ساعات الحظر فى رفع القمامة.

ورفعت أجهزة المحافظة 1380 متر من خلال 56 نقله مخلفات صلبة من شارع ترعه الزمر بجوار مصنع الكبريت بحي شمال الجيزة وذلك في تواجد منير أنور مدير إدارة الرصد الميداني والمتابعة بالمحافظة وحي شمال الجيزة لمتابعة الاعمال.

ومن جهة أخرى واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن إنسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.