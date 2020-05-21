شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: أقل من 50 مصابا بكورونا تم وضعهم على أجهزة تنفس من إجمالى المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد الموجودين على أجهزة التنفس الصناعى أقل من 50 شخصا من إجمالى عدد الحالات فى مصر، وهناك 4000 جهاز تنفس صناعى وأن مصر ليس لديها أزمة فى أجهزة التنفس الصناعي، وعدد الموجودين فى غرف الرعاية حوالى 250 حالة فقط، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة فى مصر ليست كبيرة، وأن نسب الوفيات قلت أيضا عن المعدلات الكبيرة التى تشهدها بعض الدول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث فى مصر الذى يذاع على قناة mbc مصر، أنه إذا لم تطبق استراتيجية العزل المنزلى، كان سيحدث أزمة فى استيعاب المستشفيات للمصابين بالفيروس، موضحا أن من سيجرى عزلهم منزليها سيتم متابعتهم تليفونيا، أو من خلال إرسال متابعة إلى منزله، وإذا تدهورت الحالة سينقل على الفور إلى مستشفى العزل، وبعد 5 أيام يجرى عمل مسحة أخرى للتأكد من عدم إصابته بالفيروس وتعافيه بشكل كامل.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن خدمة الميكروباص لم تتوقف ويمكن للمواطنين أن تنتقل فى الأوقات التى لا يوجد بها حظر، والخدمات المتوقفة فقط النقل العام الجماعي، وهى القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، بالإضافة إلى أتوبيسات الرحلات، موضحا أنه ممنوع منعا باتا تسيير أى أتوبيسات رحلات، وإذا تم ضبطه فسيتم فرض الغرامات التى تم إقرارها عليه.