شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 305 من المصريين العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، لإعادة مصريين عالقين بدولة الإمارات منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة مصر للطيران وصلت إلى مطار القاهرة قادمة من أبو ظبي بالإمارات على متنها 305 ركاب مصريين من العالقين، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء أيام العزل الصحى.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.