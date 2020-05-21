ضبط شخصين بتهمة التعدى على مسعف أثناء توجهه لنقل مصاب بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت أجهزة الأمن شخصين تعديا على مسعف ومزقا ملابسه أثناء توجهه لنقل مصاب بفيروس كورونا، وذلك بعدما تداولت موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو لقيام شخصين يتعديان بالضرب على مسعف وتمزيق ملابسه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة. وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المسعف بالتوجه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدى والتعدى عليه بالضرب. Advertisements وتم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهما وبمواجهتهما أقر أحدهما بإرتكاب الواقعة، وأشار الآخر على اقتصار دوره على الفض فيما بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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