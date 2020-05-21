شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة ليلا، مع توقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، ورياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، ورياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء الطقس، أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا، وأنطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح نسطة تكون مثيرة للأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وفى جنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا، خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 43

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 41

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 43

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38

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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 41

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 44

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 44

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 27 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 30 والعظمى 44

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 31 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 31 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 32 والعظمى 43

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 31 والعظمى 39