شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطالبات برلمانية فى مواجهة كورونا صحيا وطبيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، تقريرًا إلى الدكتور على عبد العال، حول توصياتها بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذى شمل حزمة من الاقتراحات فى الجوانب الأمنية، والصحية، والتعليم والشؤون الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا القوى العاملة، فى ضوء توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للجان النوعية بدراسة الأزمة وبحث توصيات برلمانية فى شأنها.

وفى هذا الصدد، نستعرض التوصيات التى تقدمت بها اللجنة فى الجانب الصحى:

1- أهمية الإعداد الجيد للجيش الأبيض وأدواته ومؤسساته، ودراسة خطط الطوارئ.

2- بحث فرض الحظر الكامل للتحركات خلال الاحتفالات العامة التى قد ينتج عنها تجمعات كبيرة عدا الطارئة منها.

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3- أهمية تأهيل وتطوير المستشفيات والأماكن المتاحة (المدن الجامعية وبيوت الشباب) لتقوم بدورها فى منظومة العزل الصحى.

4- توفير الأسرة والكوادر الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة، ومتابعة إنتاج اللقاح اللازم سواء فى مصر أو العالم لمواجهة الفيروس.

5- أهمية التعايش مع البيت وعدم الخروج إلا للضرورة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع وضع نظام منضبط لذلك بما لا يؤثر على الإنتاج.

6- شددت على دور الإعلام فى تحقيق الوعى العام فيما يخص ضرورة ارتداء الكمامات ونشره فى المجتمع.