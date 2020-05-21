شكرا لقرائتكم خبر عن ووهان الصينية تفرض حظرًا تامًا على تناول الحيوانات البرية وتجارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية وصيدها وتربيتها وتجارتها غير المشروعة.

وجاء في بيان حكومة المدينة، الأربعاء: "تم فرض حظر كامل على تناول الحيوانات البرية ومنتجاتها، وينطبق الحظر على جميع الحيوانات البرية، بما في ذلك وتلك المدرجة في قائمة الحيوانات المحمية من قبل الدولة، والمدرجة في قائمة الحيوانات ذات القيمة الاقتصادية أو العلمية الهامة، والحيوانات التي تنمو وتتكاثر في الظروف الطبيعية وكذلك على الحيوانات البرية التي يربيها البشر".

ووفقا للوثيقة، يُحظر صيد الحيوانات البرية تماما، كما يُحظر تربية الحيوانات البرية، التي تخضع لحماية الدولة لغرض الاستهلاك في الغذاء.

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كما حظرت سلطات ووهان البيع غير القانوني للحيوانات البرية، سواء في الأسواق العادية أو في المتاجر، وعبر الإنترنت.

ودخل الحظر حيز التنفيذ لمدة 5 سنوات من تاريخ نشره الأربعاء.

هذا وكانت اللجنة الدائمة للجمعية التمثيلية الشعبية لعموم الصين، قد قررت في فبراير، حظر الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية والحاجة إلى القضاء على عادة أكل اللحوم البرية لدى السكان، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر أولا في آواخر ديسمبر 2019 ، في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.