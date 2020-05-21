شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النائبة شيرين فراج: خرجت من العزل.. وتحذر: الفيروس سريع الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا. وقالت فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «المرض صعب وغريب وعجيب، أنا ملتزمة بالإجراءات الصحية، وكنت أحافظ على ارتداء الكمامة لذلك لم أنقل العدوى منى لزملائي في مجلس النواب، بعكس ما حدث معي».

وتابعت النائبة: «المرض سريع الانتشار بطريقة غير عادية، وانتقال العدوى عن طريق قد يحدث عن طريق استخدام المرحاض».

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وأضافت: «شعرت بضيق في التنفس، ثم ارتفاع بدرجة الحرارة، وبعض الناس بتتأخر وهذا قد يطور المرض إلى التهاب رئوي، ومن المهم التوجه إلى المستشفى فور الشعور بالأعراض»، مشيرة إلى أنها شفيت بعد تناول دواء الملاريا.

وأردفت: «خرجت من العزل أنا وأولادي، مضيفة: حضرت اجتماع للجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب وبعض الأشخاص العاملين بديوان عام وزارة الصحة كانوا مصابين وحضروا الاجتماع وأحدهم كان قريبا مني وغير مرتدي للكمامة وتسبب في نقل العدوى لي».

وناشدت المواطنين بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة لمواجهة كورونا.