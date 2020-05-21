شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: 300 مستشفى للكشف عن المصابين يهدف إلى منع التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الجمعية الأمريكية لمرضى الصدر قد نشرت تقريرا يفيد بأن الفيروس قد تحور بصورة كبيرة، حيث قالت الجمعية الأمريكية إن الفيروس من الممكن أن يصيب خمسة أشخاص ممن يخالطون المصاب، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن يوم أمس الاربعاء سجل أعلى نسبة إصابة فى جميع الدول على الإطلاق.

وتابع حسنى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcالمذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلا إن وزارة الصحة المصرية والقيادة المصرية دائما سابقة بخطوة، لهذا قد تم تدريب أكثر من 300 مستشفى للتعامل مع مصابى فيروس كورونا ولمنع التكدس داخل المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن الحظر لابد أن يتبعه الحذر.

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وواصل حسنى، قائلا إن نسبة الزيادة فى نسبة الإصابات فى محافظتى القاهرة والجيزة نتيجة وجود عدد كبير من الأسواق وانتشار عدد كبير من المواصلات العامة.

من ناحية أخرى، قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدور الإعلامى فى تلك الفترة دور مهم جدا، مشيرا إلى أن الأرقام التى تهمنا هى أرقام حالات الشفاء وحالات الوفاة.

وتابع حسنى، أن هناك ارتفاعا كبيرا فى نسبة حالات التعافى من كورونا خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن الاطمئنان الذى قد يشعر به المواطن هو اطمئنان زائف ، مطالبا المصريين بضروره الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى خلال الفترة المقبلة خاصة خلال عيد الفطر.