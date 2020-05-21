شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البرازيل اليوم الخميس، تسجيل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم، وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت ما يقرب من 20000 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 291579 حالة إصابة.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن سلطات البلاد ستوسع استخدام عقار (كلوروكين) المضاد للملاريا في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

Advertisements

ونقلت قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية، الأربعاء، عن بولسونارو، قوله: "إن القائم بأعمال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، سيوقع على إرشادات توسع استخدام بروتوكول العلاج بـ (كلوروكين) في إطار إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المنتشر بوتيرة متزايدة في البلاد".

وكشف بولسونارو أنه يحتفظ بعلبة لدواء (كلوروكين) لاستخدامه في حال احتياج والدته البالغة 93 عاما إلى ذلك، لافتا إلى أن هذا العقار يعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجلت البرازيل، الثلاثاء، ارتفاعا حادا وغير مسبوق للوفيات والإصابات بفيروس (كورونا المستجد) حيث تم تسجيل 1179 حالة وفاة و17408 حالات إصابة جديدة، وسط انتشار متسارع للمرض في البلاد.