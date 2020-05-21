شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة: استغلال فترة إجازة العيد لصيانة أسطول الهيئة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة ستستغل وقف الحركة خلال أجازة عيد الفطر، فى صيانة أسطولها بالكامل ليعمل بكامل طاقته بعد العيد مباشرة، مع العمل على تعقيم الحافلات بالكامل خلال الـ5 أيام المقرر وقف الحركة على مستوى الجمهورية بها .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"الخليج 365"، أن الهيئة وضعت خطة مسبقة لاستمرار العمل فى الجراجات وورش الصيانة مع استمرار عمليات التعقيم، وتكثيف تواجد الأمن بالجراجات، مع التنبيه على مهندسى الصيانة وضع خطة صيانة للمركبات بالكامل.

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كان رئيس الهيئة أشار إلى أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم منع المواطنين من ركوب أتوبيسات الهيئة حال عدم ارتدائهم الكمامة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، حفاظا على مستخدمى خطوط هيئة النقل العام من الإصابة بفيروس كورونا، وأن الهيئة تنسق بشكل كامل مع شرطة النقل والمواصلات لتطبيق إجراءات الوقاية الجديدة التى أعلنها رئيس الوزراء، وكذلك تطبيق الغرامات المقررة "4 آلاف جنيه".

وأشار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى أن الهيئة طبقت بالتزامن مع إعلان الدولة حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، كافة الإجراءات الوقائية، خاصة أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وعممت بشكل فورى عمليات التعقيم بكافة جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، حيث يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، لعدم انتشار ونقل العدوى، كذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للأتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح رزق، أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.