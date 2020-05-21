جوتيريش يؤكد لـ"عباس" ثبات موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وجدد جوتيريش التأكيد على الموقف الثابت للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية، المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أنه دعا لاجتماع للرباعية الدولية على مستوى المندوبين لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري ناجح لها لبحث القضية الفلسطينية. بدوره، قدم عباس شرحا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية، والتي اعتبرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة باعتبارها قوة احتلال.

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