شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة الصحة: 320 مستشفى تبدأ فى تقديم خدمات الكشف عن كورونا اليوم نظرة الوداع.. قمر رمضان يودع سماء مصر والوطن العربى فجر اليوم النقل العام بالقاهرة: استغلال فترة إجازة العيد لصيانة أسطول الهيئة بالكامل السياحة تمنح 10 فنادق بأربع محافظات شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل إفطار جماعى لرؤساء الأندية وشخصيات رياضية.. وفرج عامر يرد: لقاء منزلى محافظ الإسكندرية: بشاير الخير 3 يوفر 10آلاف وحدة سكنية ولجنة لاختيار المستحقين فيديو,.. هروب مريض "كورونا" من مستشفى منشية البكرى..والمدير: محاولة تم احتوائها غدا.. تسيير 7 رحلات استثنائية إلى الكويت والإمارات لعودة المصريين العالقين محافظ الدقهلية: إصابتى بكورونا لم تمنعنى من مباشرة عملى بكل جدية والتزام أول تصريح عقب اعتقاله..قرداش شقيق خليفة البغدادى يكشف أسرار داعش..فيديو وصور وفيات كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى حاجز الـ94 ألف حالة الأوقاف: نقل صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة عبر الإذاعة والتليفزيون فقط جهاز المخابرات العراقى يعلن اعتقال "قرداش" المرشح لخلافة أبو بكر البغدادى مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 294 من المصريين العالقين بالإمارات Advertisements وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020/2019 وصول 298 عالقا مصريا من جدة إلى مرسى علم.. صور دار الإفتاء: التطاول على "ولاة الأمور" بسبب منع صلاة العيد بالمساجد "إثم" صور.. غلق نادى صحى بدون ترخيص يعمل فى أوقات الحظر بالدقى "الكاثوليكية" تحتفل بعيد القديس برناردينوس.. ابن النبلاء حارب البهرجة بعد انتشار الكمامة الدوارة.. نائبة برلمانية تطالب البنوك بتوفيرها مجانا للعملاء وزير السياحة يوقف فندق بمرسى علم عن مزاولة النشاط 6 أشهر لتدنى الخدمة إصابة طبيب وزوجته يعملان بمستشفى السكة الحديد بفيروس كورونا الأوقاف: توزيع 300 ألف متر سجاد على المديريات عقب إجازة عيد الفطر

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