شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة الوداع.. قمر رمضان يودع سماء مصر والوطن العربى فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربى قبل شروق شمس، اليوم الخميس، 28 رمضان 1441، الموافق 21 مايو 2020، بفترة قصيرة هلال نهاية الشهر الفضيل.

والقمر سيكون مضاء قرصة بنسبة (2.5%)، وهى النظرة الأخيرة له قبل وصوله لحظة الإقتران يوم الجمعة 29 رمضان 1441، الموافق 22 مايو 2020، عند الساعة (05:39 مساء بتوقيت جرينتش).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقريرا لها، أنه مساء الجمعة 29 رمضان 1441، الموافق 22 مايو 2020، سيغرب القمر من أفق مكة المكرمة عند الساعة (03:45 بتوقيت جرينتش)، وذلك قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التى ستغرب بعد (11 دقيقة) عند الساعة ( 03:56 مساء) ما يعنى عدم وجود القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس لذلك فإن رؤية القمر هذه ستكون مستحيلة.

بناء على ذلك سيكون رمضان هذه السنة 30 يومًا، وغرة شهر شوال بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، علما بأن القرار النهائى يعود للمحكمة العليا السعودية والجهات الشرعية فى الوطن العربى.