تعرف على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الكثير من الحقوق الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع، ومباشرة حقوقهم السياسية، او الانضمام إلى المنظمات والاتحادات النوعية والاقليمية، وفيما يلى نرصد كيفية تمتع ذوى القدرات الخاصة بهذه الحقوق وفقا لما جاء فى القانون..
تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات او الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و الاتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
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