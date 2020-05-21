"السياحة" تكشف مصير الحجوزات السياحية خلال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كشف مصدر بوزارة السياحة، عن مصير الحجوزات السياحية في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية خلال عيد الفطر المبارك.
وأوضح المصدر، لمصراوي، أن الحجوزات السياحية لن تشهد أي ارتفاعات في الفنادق بعد الإجراءات والضوابط الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا ﻹعادة التشغيل بنسبة 25% حاليا.
وأشار المصدر، إلى أن عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدلات الإصابة بكورونا في مصر والتزام الفنادق بالإجراءات، موضحا أن الوزارة تجري جولات عديدة لبحث استعدادت الفنادق للعودة ودراسة الإستعدادات الطبية.
وعن الأندية الصحية داخل الفنادق، أكد المصدر، توقف عملها حتى إشعار أخر، لافتا إلى أنه لن يعود فندق للعمل إلا بعد موافقة معتمدة على استيفاء كافة الشروط الاحترازية.
وأعلنت وزارة السياحة، تسلم 26 فندقا أمس، شهادة السلامة الصحية، من أربع محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
وتعاقدت الوزارة، مع 3 شركات أجنبية للمتابعة الدورية على الفنادق المسموح لها بالعمل، حيث أن الضوابط الجديدة تضمن إعادة الحياة تدريجيا للقطاع.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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