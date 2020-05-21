"السياحة" تكشف مصير الحجوزات السياحية خلال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة، عن مصير الحجوزات السياحية في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن الحجوزات السياحية لن تشهد أي ارتفاعات في الفنادق بعد الإجراءات والضوابط الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا ﻹعادة التشغيل بنسبة 25% حاليا.

وأشار المصدر، إلى أن عودة الفنادق للعمل مرتبط بمعدلات الإصابة بكورونا في مصر والتزام الفنادق بالإجراءات، موضحا أن الوزارة تجري جولات عديدة لبحث استعدادت الفنادق للعودة ودراسة الإستعدادات الطبية.

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وعن الأندية الصحية داخل الفنادق، أكد المصدر، توقف عملها حتى إشعار أخر، لافتا إلى أنه لن يعود فندق للعمل إلا بعد موافقة معتمدة على استيفاء كافة الشروط الاحترازية.

وأعلنت وزارة السياحة، تسلم 26 فندقا أمس، شهادة السلامة الصحية، من أربع محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وتعاقدت الوزارة، مع 3 شركات أجنبية للمتابعة الدورية على الفنادق المسموح لها بالعمل، حيث أن الضوابط الجديدة تضمن إعادة الحياة تدريجيا للقطاع.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.